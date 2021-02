Politie zoekt verdachten na woningoverval in De Pijp

De politie is opzoek naar twee of drie personen die betrokken zouden zijn bij een woningoverval in de Karel du Jardinstraat in De Pijp. Die overval vond vanavond om iets na 20.00 uur plaats.

Via Burgernet vraagt de politie om uit te kijken naar twee of drie personen in donkere kleding. De verdachten zouden na de overval zijn weggevlucht op een scooter in de richting van de Van Woustraat.

Forensische Opsporing is aanwezig om onderzoek te doen in de woning. Of er iets buitgemaakt is, is niet bekend.