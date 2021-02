Stad NL V Met 80 km per uur over de Willemsparkweg: 'Dit is écht gevaarlijk'

Bewoners en ondernemers van de Willemsparkweg en omliggende straten in Zuid zijn er klaar mee: volgens hen scheurt het verkeer soms met 80 km per uur door hun straat. Vooral de kruising bij de Jacob Obrechtstraat is gevaarlijk. Door de hele straat mag je 50 en op de kruisingen maximaal 30, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan.

AT5

Terwijl een Porsche met hoge snelheid over de weg racet, wijst buurtbewoner Peter Eijsvoogel de auto na. 'Dit is precies waar we het over hebben', zegt hij. 'De auto's rijden 80 km per uur, terwijl de kruising met de Jacob Obrechtstraat een drukke fietsroute is, vooral met kinderen die door het Vondelpark naar school gaan.' De reden voor het harde rijden is volgens de buurtbewoners het tekort aan voorzieningen waardoor auto's zouden moeten remmen. 'Ze kunnen zo vanaf de Van Baerlestraat doorsjezen naar de Cornelis Schuyt, waar een tramhalte is. Daar moeten ze op de rem', zegt Patricia Linhard, voorzitter van de ondernemersvereniging uit de buurt. 'Drukte hoort bij de stad, maar dat het gaspendaal hard wordt ingedrukt hoort er niet bij.'

Quote 'Ik ben geen angsthaas, maar dit is écht gevaarlijk' Afien Strang, buurtbewoner

Ook buurtbewoner Afien Strang is bezorgd en vindt het moeilijk om haar kinderen alleen over de kruising te laten gaan. 'De jongste is acht, die begeleiden we, maar de oudste is twaalf en die gaat alleen naar school. Ik ben geen angsthaas, maar dit is écht gevaarlijk.'

Volgens de buurtbewoners moet er een snelheidslimiet van 30 km per uur komen en het liefst zouden ze ook de oude vertrouwde rotonde terugzien. Een zelfde soort als die bij de Cornelis Schuytstraat wordt gebruikt, maar bij de Jacob Obrechtstraat werd deze in 2015 verwijderd. Wel kregen ze zogeheten smileyborden, met daarop de rijsnelheid, ervoor in de plaats, maar die staan tot op heden niet aan. Na klagen hierover bij de gemeente, is besloten de borden helemaal weg te halen.

AT5

Het stadsdeel laat weten de situatie te bekijken, maar zegt ook dat het opnieuw inrichten van de straat niet eenvoudig is. Dat komt bijvoorbeeld doordat er weinig ruimte is door bomen en parkeerplekken. Wel wordt onderzocht of er in meer straten de snelheidslimiet kan worden verlaagd, mogelijk wordt ook de Willemsparkweg meegenomen in dit traject.