Herdenking voor Johan van de lapjeskraam op de Ten Katemarkt

De Ten Katemarkt zal er voor altijd iets anders uitzien. De lapjeskraam, waar Johan van de Laar altijd in stond, was vandaag een herdenkingskraam. Johan is overleden. Hij werd 81 jaar oud en was al 50 jaar een geliefde marktkoopman.

Rond de herdenkingskraam stonden vandaag klanten, marktkooplieden en familie. Samen proostten ze op Johan met een biertje. 'Het was niet een man die had gewild dat we verdrietig zouden zijn. Hij had gewild dat we door waren gegaan', zegt een vriendin van Johan. 'Hij was zelf altijd positief. Zelfs als het stormde en er geen hond op de markt was, had hij nog steeds een goede dag.'

Ook vaste klanten spreken lovend over hem. 'Hij genoot van het leven, zijn stofjes en zijn klanten. Maar hij werd af en toe ook gek van ze, als ze weer vroegen hoeveel iets kost terwijl het er duidelijk stond.'