Gemeente denkt na over huurkorting voor huurders gemeentelijke panden

Eind deze maand besluit het stadsbestuur of huurders van gemeentelijke panden die financieel zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis een huurkorting krijgen. Wethouder Everhardt (D66) heeft dat vandaag aan de gemeenteraad beloofd.

Zo vroegen de raadsleden om de huurprijzen van gemeentelijke panden tijdelijk te verlagen, het bedrag dat gereserveerd is voor het kwijtschelden van huren te verhogen en de betalingstermijn voor huurschulden te verlengen van twee naar drie jaar.

Raadslid Claire Martens (VVD) is blij met de toezegging van de wethouder. Begin januari diende zij met partijgenoot Dorienke de Grave-Verkerk een initiatiefvoorstel in om huurders van gemeentelijk vastgoed tijdens de coronacrisis te ontzien.

Al in december heeft het stadsbestuur toegezegd om te kijken naar een verlenging van de terugbetalingstermijn voor huurders van gemeentelijke panden. Nu wordt daar dus het idee voor een huurkorting aan toegevoegd.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe het plan van wethouder Everhardt er precies uit gaat zien. 'We moeten en willen al onze huurders gelijk behandelen, dus het voorstel moet zorgvuldig worden voorbereid waarbij ook de financiële gevolgen in kaart moeten worden gebracht', zo meldt een woordvoerder van de gemeente.