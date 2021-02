Dubbelzinnig bericht over einde van Bitterzoet leidt tot schrik op social media

Onder het bericht wordt met veel verdriet gereageerd: 'Ik ben hier volwassen geworden. Bitterzoet is Amsterdam is Bitterzoet'. Een ander: ''nopes. r u mad? #bitterzoetblijft. we hebben het over DE HUISKAMER VAN DE STAD.' En: 'Ongelooflijk! Thanks voor alle mooie avonden die we mochten doen'.

In de post van Bitterzoet staat verder geschreven dat het kabinet besloten heeft om de stekker uit de nachtcultuur te trekken. Afgelopen dinsdag presenteerde het demissionaire kabinet een aangepast routekaart, waarop staat wanneer versoepelingen van de coronaregels mogelijk zijn. Zelfs bij het laagste risiconiveau mogen clubs hun deuren niet openen.