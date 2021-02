245 nieuwe coronabesmettingen in de stad vastgesteld

Het laatste etmaal zijn er in de stad 245 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste dagaantal in ruim twee weken tijd.

De laatste 24 uur werden er zeven coronapatiënten in de stad in een ziekenhuis opgenomen, vier coronapatiënten overleden.

Sinds de corona-uitbraak werden 1504 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen en zijn 631 coronapatiënten in de stad aan het virus bezweken. In totaal is in 59.124 gevallen het coronavirus in de stad vastgesteld. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk veel hoger.