Rapper verschijnt in politiepak bij 101Barz, politie niet blij

Vanmiddag is er op het youtubekanaal van 101Barz een nieuwe sessie geplaatst van Jordymone9, een rapper uit Kraaiennest. In het begin van de video heeft hij een bijzondere outfit aan; naast dat hij een bivakmuts over zijn hoofd heeft, draagt hij politiekleding. De politie is niet blij met de video.

'Heb je vermoedens dat er een wietplantage bij jou in de buurt is, neem dan contact op'

Politie en postNL-jas

De video ging vanmiddag om 14.00 uur in premiere op het youtubekanaal van 101Barz. Jordymone9 draagt een bivakmuts en een politiejas. Achter hem staat een man met een PostNL-jas. Na het 'anonieme' begin ontdoet de rapper zich na iets meer dan anderhalve minuut van de bivakmuts. Hij voegt daar aan toe: 'Ik doe die jacka ook even uit'.

In de aftiteling van de video is de rapper nog even te zien en maakt hij nog wat opmerkingen over zijn outfit. Na een shout-out richting het hele team van 101barz grapt hij: 'Heb je vermoedens dat er een wietplantage bij jou in de buurt is, of ergens cocaïne ligt opgeslagen, neem dan contact op. Dan kom ik er met een speciale eenheid naar toe.'

Politie 'niet blij'

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat zij niet blij zijn dat hun kleding hier voor gebruikt wordt. 'Zo te zien heeft hij een echt politiejack aan. Dat vinden wij natuurlijk ongepast en gaan contact met hem opnemen'.

Zelfs als de video in een besloten ruimte is opgenomen, is dit volgens de politie niet de bedoeling. 'Hoe kom je aan die jas? Als je geen toestemming of vergunning hebt, bezit je dus een gestolen goed.' De woordvoerder geeft aan dat zij bij de artiest gaan navragen hoe hij aan de spullen komt.