Inspectie legt thuiszorgorganisatie MHC cliëntenstop op

De inspectie heeft hiertoe een zogeheten aanwijzing gegeven. Na bezoeken in april en december 2019 en vervolgbezoeken in november en december vorig jaar, blijkt dat de thuiszorgorganisatie nog steeds niet aan de normen voldoet.

'Geleverde zorg sluit niet aan'

Zo sluit de geleverde zorg volgens de inspectie niet aan bij de zorgbehoeften van de cliënten en blijken zorgverleners hun zorg aan cliënten niet met elkaar af te stemmen. Ook zou de wijkverpleegkundige van MHC te weinig tijd hebben om te functioneren als kwaliteitsbevorderaar.

Verder kan MHC niet aantonen dat de zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn voor het uitvoeren van risicovolle behandelingen en verzamelt de thuiszorgorganisatie geen informatie over het veilig verstrekken van medicijnen.

Ernstige zorgen

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een bestuurlijke maatregel gegeven, waarmee de inspectie MHC verplicht om de zorg te verbeteren. Voor de bestaande cliënten moet MHC uiterlijk 28 februari voldoen aan de normen voor veilige zorg (bevoegd personeel en het zorgvuldig verstrekken van medicijnen). Uiterlijk 28 mei moet de zorgverlener ook voldoen aan de andere normen.

Als MHC niet aan de aanwijzing voldoet, dan kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen. Majestic Home Care is het niet eens met het besluit en heeft bezwaar aangetekend.