KNMI: zondag code rood vanwege sneeuwjacht

Het KNMI verwacht dat de sneeuwval van storm Darcy slecht zicht gaat veroorzaken. De code rood geldt voor het hele land en is van kracht voor sneeuw in combinatie met veel wind en lichte tot matige vorst. Eerder was er al code oranje afgegeven, omdat de kans dat het glad wordt erg groot is.

Sneeuwjacht

Door de stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht. Hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren.