Liveblog: A'dammers genieten volop van sneeuw, maar ook ongelukken door storm

De eerste sneeuwval wordt tussen 21 en 22 uur vanavond in Amsterdam verwacht. 'Het is dan nog niet direct wit, later op de avond verwacht ik wel dat het wit gaat worden', aldus meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline. De meeste sneeuw wordt komende nacht verwacht. 'Als Amsterdammers wakker worden ligt er een dik pak sneeuw', voorspelt hij.

Naar verwachting groeit de hoeveelheid sneeuw zondagmiddag aan tot zo'n 10 centimeter. Dat hebben we volgens Van der Linden deze winter nog niet eerder gezien. Daarbij gaat het ook flink waaien, waardoor hier en daar in de stad wat sneeuwduintjes kunnen ontstaan. 'Op sommige plekken zal je het onderscheid tussen de weg en de stoep dan niet meer zien.'

Op zondagavond wordt eveneens enige sneeuwval verwacht. 'Maar dat is meer voor de sfeer, dat hebben we maandag ook.' Met de komst van de sneeuw gaat het kwik tevens onder nul en dat blijft naar verwachting de hele week zo. 'Er wordt flinke vorst verwacht. In Amsterdam gaat het makkelijk naar de -8. Plassen in de parken en ook de grachten gaan dan wel ijs krijgen. Maar er staat de komende dagen ook een krachtige wind die ervoor zorgt dat sommige plekken niet zullen dichtvriezen.'