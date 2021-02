GVB schrapt alle tram-, metro- en busdiensten

Ook de meeste metro's reden een groot deel van de dag niet meer. Het GVB is niet de enige, ook de NS heeft besloten om niet meer te rijden.

Het GVB is van plan om maandag wel weer een aantal bussen, trams en metro's te laten rijden. Op welke lijnen dat gebeurt, is nog niet bekend. 'Reizigers kunnen het beste de website van het GVB in de gaten houden', aldus een woordvoerder.