KNMI verlengt code oranje in Noord-Holland tot zeker 18.00 uur

Het advies blijft daarom om ook na 12.00 uur alleen de weg op te gaan als dat noodzakelijk is. Ook in de provincies Friesland, Groningen en het Waddengebied wordt code oranje verlengd. In andere provincies geldt vanaf 12.00 uur code geel, maar ook in die delen van het land is er de oproep om voorzichtig te rijden.

Niet alleen automobilisten hebben vandaag last van het winterweer. Ook het openbaar vervoer kent veel problemen. Zo rijden er nauwelijks treinen van en naar de stad en heeft het GVB besloten geen trams te laten rijden. Metro's rijden beperkt en bussen hebben veel vertraging.

Het is vooralsnog onduidelijk of de code oranje na 18.00 uur komt te vervallen.