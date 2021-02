Hennepkwekerij met bijna 900 planten opgerold, politie toont verdachte

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die verdacht wordt van betrokkenheid bij het kweken van hennep in een bedrijfspand in Ouderkerk aan de Amstel. In het pand aan de Ambachtenstraat worden door de politie in oktober bijna 900 planten aangetroffen

'De kwekerij blijkt zeer professioneel opgezet, zo werd er onder andere een generator gebruikt om voor het opwekken van stroom', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Op het moment dat de politie het pand binnenvalt is de verdachte mogelijk gevlucht. Op bewakingsbeelden is te zien dat de man vaker in het pand aanwezig is om verschillende klusjes te doen zoals slijpen en lassen. Ook is te zien dat hij regelmatig in de richting loopt van het gedeelte van het pand waar de hennepkwekerij zich bevindt. 'Wij willen graag weten wie deze verdachte is en meer afweet van zijn verblijfplaats. Ook komen wij graag in contact met mensen die meer weten over de hennepkwekerij', zegt Stor.

Opvallende tatoeage

Wat opvalt aan de man is dat hij een tatoeage heeft die bijna zijn hele linkerhand bedekt. Verder heeft hij

een lichte huidskleur, wordt tussen de 25 en 40 jaar oud geschat en heeft een slank postuur. Hij is tussen de 1.80 en 1.90 lang en heeft kort blond haar met een opvallende lok. Tijdens zijn aanwezigheid in het pand droeg hij vaak zwarte kleding en zwarte schoenen.