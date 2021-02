Schoten gelost en auto geroofd in Oost

Het slachtoffer zat om even voor 19.00 uur in zijn auto, toen een groep mannen hem uit die auto trok en mishandelde. Tijdens het incident werd geschoten, maar het slachtoffer werd niet geraakt, wel werd zijn auto gestolen. Enige tijd later is die auto teruggevonden in de Delistraat, ook in Oost.

De politie is op zoek naar getuigen van het geweldsincident. Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie.