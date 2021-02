Stadsecoloog ontdekt Kaukasische Dwerggrondels bij IJburg: 'Eigenlijk een kleine klotevis'

De Dwerggrondel is ongeveer 5 centimeter groot. 'Hij is eigenlijk een beetje doorzichtig en hij is kenmerkend door zijn zwarte bandjes op zijn lijf', vertelt stadsecoloog Geert Timmermans. We spraken hem afgelopen vrijdag, toen de stad nog niet onder een sneeuwlaag lag.

'Het is eigenlijk een kleine klotevis', aldus Timmermans. Maar toch is het de kleine Dwerggrondel gelukt om vanaf de Zwarte Zee zijn weg te vinden naar IJburg. 'Maar dat heeft hij niet in een keer gedaan', benadrukt de stadsecoloog.

Nieuwe Amsterdammer

Timmermans denkt de Dwerggrondels niet meer weggaan bij IJburg. 'Bij vissen is het heel simpel: als er eten is dan blijven ze.' De visjes hebben tot nu toe geen natuurlijke vijanden in het gebied, maar dat zal snel veranderen volgens Timmermans. 'Binnen de kortste keren is hij prooi voor de ijsvogel of de fuut.'