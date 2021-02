Amsterdammers duiken met -6 de gracht in: 'Je huid wordt een soort rubber'

Je moet er maar zin in hebben met deze temperaturen, een sprong in de gracht. Voor Max en Anna is het de normaalste zaak van de wereld. Sterker nog, ze doen het iedere zondagochtend met vrienden op het Marineterrein en zijn niet de enige Amsterdammers die wel eens een winterse duik nemen, er is een heuse 'winter-zwem-community' ontstaan.

Wat ze bezielt om met zes graden onder nul en de ijspegels aan de kade in het water te springen? 'Wat bezielt de mensen die het niet doen?', zegt Max. 'Ik kan het mij wel voorstellen dat mensen denken dat we gek zijn, maar ik vind dat je het gewoon een keer moet proberen. Je voelt daarna dat je lichaam heel koud is, daarna warm je langzaam op.' Terwijl Max en Anna zich omkleden komt toevallig een wandelaar met een hond langs die vanochtend nog een duik nam bij het Marineterrein. 'Je hele lijf krijgt een soort shock en dan ga je een beetje op slot. Je huid wordt een soort rubber en daarna krijg je speldenprikjes, dat is nu extra snel omdat het heel koud is.'

Het Marineterrein is niet de enige plek in de stad waar gezwommen wordt in de winter. AT5 kreeg meerdere foto's binnen waarop Amsterdammers staan die niet schromen voor een duik in het koude water. Er is inmiddels een hele community ontstaan in de vorm van een WhatsApp groepchat waar ruim zestig mensen in zitten die hun ervaringen delen en tips uitwisselen. 'We krijgen met name tips over de temperatuur van het water. Het is nu ongeveer 3 graden, dat betekent dat we maximaal 3 minuten in het water mogen blijven', zegt Anna.

Frisse duik

Ook zin in een frisse duik? Op deze website speciaal voor zwemmers in open water staat dat het belangrijk is om altijd een 'zwembuddy' mee te nemen als je in de winter een duik neemt. Verder adviseren ze een opvallende badmuts op te zetten en oordoppen in te doen, de kou kan volgens de site namelijk op je evenwichtsorgaan slaan. Mochten het water onder het vriespunt komen, zoals waarschijnlijk later deze week, wordt geadviseerd een ijspriem met een fluitje mee te nemen.