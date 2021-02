Stormproblemen voor bootbezitters in IJburg en Durgerdam

De storm zorgt op land voor veel overlast, maar dat ongemak valt in het niet bij de ontberingen die water- of oeverbewoners voor de kiezen krijgen. In de woonboothaven op IJburg dendert de harde oostenwind na een lange aanloop over het Markermeer pal op de woonschepen. Het meegevoerde water en de stuifsneeuw zorgen voor indrukwekkende ijspegelsculpturen op de rompen en de steigers. Dit alles niet tot genoegen van de bewoners, die al zolang ze er liggen, een jaar of vijf, vragen om extra bescherming tegen de elementen.

Pontons

Volgens bootbewoner Mathieu Nap, die met zijn schip aan de kop van de steiger ligt, zijn de pontons die er nu liggen onvoldoende. Nap: 'Dat zijn onderkanten van woonarken, dat zijn geen damwanden die daadwerkelijk iets tegenhouden, daar vragen we al jaren om, maar steeds krijgen we nul op rekest.' De steiger waar zijn boot aan ligt heeft geen railing en is bedekt met ijs, een levensgevaarlijke situatie. Samen met andere bewoners heeft Nap geprobeerd de pontons aan elkaar vast te sjorren toen de storm werd aangekondigd, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat een van de drijvende betonblokken werd losgerukt en is afgedreven. In een reactie laat stadsdeel Oost weten op de hoogte te zijn. Volgens het stadsdeelbestuur is er geen sprake van een onveilige situatie en werkt de VVE samen met het stadsdeel aan een structurele oplossing.

Durgerdam

Ook in dit dijkdorp is duidelijk te zien dat er sprake was van extreme weersomstandigheden. Alle steigers zijn bedekt met een dikke laag ijs en hier en daar liggen de bootjes die normaal in het water dobberen, op de kant. Niks bijzonders, zo vindt een voorbijganger. 'Harde oostenwind en ijsgang, dan trekken de bewoners de bootjes op de kant om schade te voorkomen.'

Een ander laat weten zijn boot al naar een veilige plek te hebben over gebracht. 'Ik zag de storm aankomen en heb mijn boot in de haven gelegd, daar ligt 'ie veilig.' Op de vraag van de verslaggever of er zorgen waren over de harde wind en het extreem hoge water wordt een beetje meewarig gereageerd: 'Totaal niet, dat hoort erbij als je aan het water woont, prachtig toch.'