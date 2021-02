Opnieuw een spontaan winterfeestje in de Pijp

Op de Hemonylaan in de Pijp waren veel Amsterdammers aan het dansen. Net als gister kwamen veel voorbijgangers bij elkaar om te dansen op muziek die uit een van de woningen lijkt te komen. 'Het was echt feestelijk', vertelt de maker van het filmpje.

'We hoorde van een afstand de muziek en zijn er toen heen gelopen', vertelt een meneer. 'Het leek alsof iedereen er een beetje spontaan op af was gekomen.'

Niet de eerste keer

Iets verderop in de Pijp in de Van Woustraat werd gister ook al gedanst. Daar was de 25-jarige MC Wou verantwoordelijk voor. Hij draaide vanuit zijn zolderraam Hollandse meezingers waar voorbijgangers massaal op los gingen. Hij wilde met zijn spontane optreden de buurtbewoners een hart onder de riem steken.