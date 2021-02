Amsterdams coronatestlab moet onmiddellijk dicht

De Amsterdamse commerciële coronatester PCRtestNederland mag per direct geen coronatesten meer uitvoeren. Het lab moet per direct dicht vanwege acute en ernstige risico's voor de kwaliteit en veiligheid van de testen. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn de testen niet betrouwbaar.

De inspectie was op 1 februari op inspectiebezoek bij het laboratorium, naar aanleiding van een melding. Op de locatie worden neus/keel swabs door middel van PCR-testen geanalyseerd. Daarmee wordt bekeken of het monster positief of negatief is voor COVID-19.

Volgens de inspectie kon de bestuurder van het laboratorium niet aantonen dat de aangeboden PCR-test voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Het laboratorium is niet geaccrediteerd of gecertificeerd. Ook kon de bekwaamheid en bevoegdheid van de mensen die er werken niet worden aangetoond. Verder is de inrichting van de locatie van PCRtestNederland niet geschikt voor het uitvoeren van de tests.

PCRtestNederland heeft teststraten in onder meer Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Breda, Lelystad en Maastricht. Het bedrijf vraagt op de website 145 euro per test.