Stad NL V Basisscholen weer open: 'Het is nu spannender'

De basisscholen zijn vanaf vandaag weer open. Een reden voor een feestelijke opening op basisschool De Bijlmerhorst in Zuidoost met muziek en een toegangspoort van ballonnen. Een spannende dag voor de kinderen maar vanwege besmettingsgevaar ook voor de leerkrachten.

Na wekenlang online les, waren de kinderen van juf Maud van groep zes blij om haar weer te zien. Ze werd dan ook direct overstelpt met vragen. 'Fijn om ze weer te zien', vindt de leerkracht dan ook. 'Ik heb ze echt gemist.' Vooral de interactie, die in een klas zoveel makkelijker is dan via de computer, maakt dat ze zich veel prettiger voelt als leerkracht. 'Het is goed om ze weer in de school te hebben, beaamt Doanh Doan Truong, directeur van basisschool De Bijlmerhorst. 'Fysiek onderwijs veel beter dan afstandsonderwijs, je kunt dan veel beter bijsturen.'

Quote Het is nu spannender vanwege een grotere kans op besmetting, maar we willen ook goed onderwijs geven maud wauben, leerkracht basisschool de bijlmerhost

Waar veel scholen de klassen splitsen en lesgeven in ochtend-en middagshifts, kiest de Bijlmerhorst ervoor om hele klassen gewoon vijf dagen per week in de school te hebben. Alleen groep 7 en 8 zijn gesplitst vanwege een groter risico op besmettingen. Juf Maud: 'Het is wel iets spannender dan het hiervoor was, grotere kans op besmetting, maar we willen ook graag goed onderwijs geven, dus dan maar een iets groter risico.' Wel is ze extra voorzichtig. 'Ik ga ze uitleggen dat ze afstand moeten houden, maar soms gaat het wel eens mis, het is lastig, het is niet natuurlijk op deze manier.'

Quote Sommige leerlingen floreren juist bij online onderwijs, anderen hebben het heel moeilijk gehad doanh doanh truong, directeur basisschool de bijlmerhorst

En dan gaan ze snel aan het werk. Er is genoeg te doen. Maar ervan uitgaan, dat alle kinderen nu een achterstand hebben opgelopen door de online lessen, daar wil de directeur niet aan. Doanh Doanh Truong, directeur De Bijlmerhorst: 'Ik denk dat de nuance nu vooral ligt in het feit dat sommige leerlingen floreren bij online onderwijs. Maar anderen hebben het juist moeilijk gehad. Belangrijk is dat we er voor beide kinderen moeten zijn.' Hoe we dat doen? Dat gaan we nu onderzoeken en er vandaag mee beginnen.'