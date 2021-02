'Van der Sar deelt gele kaart uit aan Arena en wil stadion kopen'

Volgens de krant heeft Van der Sar eind december een spreekwoordelijke gele kaart uitgedeeld aan de leiding van de Arena. Hij zou daarnaast tegen zijn aandeelhouders hebben gezegd dat het stadion niet bereid is om goed samen te werken.

Het conflict zou onder meer draaien om de huur die Ajax nu betaalt. Dat is ongeveer tien miljoen euro per jaar. De huur wordt hoger als er meer toeschouwers zijn. Ook zouden sponsors van Ajax de logo's van concurrenten in de Arena zien, omdat die concurrenten de Arena sponsoren.

Henk Markerink, de directeur van de Johan Cruijff Arena, zegt tegen de krant dat er een emotionele lading om het dossier heen zit en dat er gesproken wordt met Ajax en de gemeente. 'Als je van een afstand kijkt, staat er een mooi stadion en er staat een mooie club. In een relatie heb je altijd wat ups en downs.'