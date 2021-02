Appartementen van jongeren in Noord zijn ijskoud: 'Ligt gewoon sneeuw binnen'

Een kapotte verwarming terwijl het vriest, het is een probleem dat de afgelopen dagen op meerdere plekken in de stad voorkwam. Zo ook in Startblok Elzenhagen in Noord, een complex met kleine appartementen die bewoond worden door huurders die tussen de 18 en 27 jaar oud zijn.

Ook de voordeur van het complex is kapot, waardoor sneeuw en koude lucht het gebouw binnendringen. 'Ik kom net mijn woning binnen en ga bijna onderuit. Het is ijskoud, de sneeuw ligt tegen de muur. Dit is gewoon verschrikkelijk', zegt bewoner Pascalle.

'Dit is niet het enige. We hebben heel veel klachten. Verwarmingen doen het niet, lekkages, deuren die stukgaan, elektriciteit die niet werkt, geen warm water', volgens Pascalle zijn al deze problemen al voorgekomen. Ondanks meerdere meldingen van klachten bij het beheer, wordt het probleem niet opgelost. 'We willen gewoon heel graag dat onze klachten serieus worden genomen en dat erop wordt gereageerd, want het is gewoon verschrikkelijk.'

Krimpen van het materiaal

Woonstichting De Key laat ons in een reactie weten dat het probleem van de buitendeuren is ontstaan door krimpen van het materiaal door de kou. Er worden nu grotere cilinders geplaatst zodat de deuren wel goed sluiten en de gangen zijn schoongemaakt. Bewoners die last hebben van de kou kunnen bij het zelfbeheer een kacheltje halen.