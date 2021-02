Man zet kapmes op de keel van een supermarktmedewerker tijdens overval

Bizarre beelden uit een supermarkt aan het Osdorpplein begin december. Onder bedreiging van een gigantisch kapmes worden de manager van de winkel en een stagiair gedwongen de kluis leeg te halen. De verdachte prikt en slaat de slachtoffers met het mes, dat is te zien op beelden die de politie in het opsporingsprogramma Bureau 020 heeft vrijgegeven.

Op een bewakingscamera is te zien hoe de overvaller op donderdag 7 december rond 18.00 uur aan komt fietsen op een goudkleurige mountainbike. Op het moment dat hij de winkel binnenstapt zijn er twee medewerkers aanwezig, de manager en de stagiair. Hij haalt het kapmes tevoorschijn, loopt direct naar de manager en pakt hem vast. 'De overvaller roept dat hij wil weten waar de kluis is. De manager voelt zich bedreigd, wil geen problemen veroorzaken en loopt met de verdachte naar de kantoorruimte', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.

Op de beelden is te zien hoe hij met het mes in zijn nek samen met de verdachte het kantoor binnenloopt. De overvaller dreigt schreeuwend de manager neer te steken als beide medewerkers zijn orders niet opvolgen. Terwijl de manager de inhoud van de kluis in de rugzak van de overvaller stopt krijgt de stagiair harde klappen met de achterkant van het mes. Die wordt daarna terug de winkel ingestuurd om kassalades te gaan verzamelen. Tijdens de overval wordt de manager meerdere keren met het mes in zijn rug en nek geprikt.

Telefoon

De overvaller wil ook nog de telefoon van de manager hebben, die haalt hij uit het hoesje en gooit hem stuk tegen de muur. Daarna pakt de verdachte zijn rugtas op en zwaait nog even in het rond met het mes in de richting van de medewerkers. Hij loopt de winkel uit, pakt zijn fiets en rijdt weg in de richting van de Nicolaas Anslijnstraat en de Meer en Vaart. 'De overval heeft een enorme impact gehad op de twee, een van hen liep nota bene stage. De verdachte heeft hen zeer angstige momenten bezorgd door niet alleen te dreigen met het mes, maar ze hiermee ook te prikken. Een van de medewerkers heeft het mes zelfs op zijn keel gehad', zegt Geerds.

Goudkleurige mountainbike

Op de beelden van de overval is de verdachte moeilijk te herkennen omdat hij zich behoorlijk vermomd heeft. 'Toch zijn er een aantal opvallende zaken waar kijkers hem mogelijk aan kunnen herkennen, bijvoorbeeld dat gigantische kapmes of die goudkleurige mountainbike waar hij op reed. Verder was de rugtas waar het geld in moest van Puma. Wij willen graag weten wie meer over deze verdachte weet', zegt Geerds.