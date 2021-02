Herdenking Februaristaking 80 jaar: 'Het leeft nog heel erg'

Op 25 februari is het precies 80 jaar geleden dat de Februaristaking plaatsvond. Op deze dag in 1941 staakten tienduizenden Amsterdammers het werk om samen te protesteren tegen de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. In het AT5-programma Amsterdam Informeert vertellen vrijwilligers Hans en Nelson Mooren over de herdenking van de Februaristaking.

Hans Mooren (69) is al meer dan 10 jaar actief als vrijwilliger bij de herdenking. Als toenmalig actief vakbondslid werd hij gevraagd om zich aan te sluiten als vrijwilliger bij het Comité Herdenking Februaristaking 1941. 'Ik kom zelf uit een vakbondstraditie en ik ben mijn hele werkende leven al lid van de vakbondbeweging'. Hans vertelt waarom hij zich zo verbonden voelt met de Februaristaking, ‘de Februaristaking is door Amsterdamse arbeiders en vakbondsmensen gestart, op die manier past het bij mij'. Hans is fotograaf en maakt al heel wat jaren foto's van de herdenking. Ook regelt Hans het affiche voor de herdenking die jaarlijks door een andere kunstenaar worden gemaakt. Dit jaar is het affiche gemaakt door Kamp Seedorf, een streetart-collectief uit Almere.

Hans deelt zijn interesse voor de Februaristaking en de herdenking met zijn zoon Nelson Mooren (31). Nelson is sinds een aantal jaren ook vrijwilliger bij de herdenking. Hij sloot zich aan nadat zijn vader hem had gevraagd mee te helpen. Nu zetten Hans en Nelson zich samen in voor de herdenking, ‘elk jaar leven we naar het moment van de herdenking toe’ vertelt Nelson.



Nelson verleent hand-en-spandiensten en houdt zich onder andere bezig met crowd control tijdens de herdenking. 'Elk jaar komen er duizenden mensen op af' vertelt Nelson. 'Het leeft nog heel erg' voegt hij toe. Hij benoemt ook de impact van de coronamaatregelen op de herdenking en hoe het dit jaar anders dan normaal gaat verlopen.

Lustrumjaar herdenking Het lustrumjaar van de herdenking zal als gevolg van de coronamaatregelen niet zoals gewoonlijk kunnen worden gevierd. De herdenking is dit jaar zonder publiek, zonder defilé en met een beperkt gezelschap. Het Verzetsmuseum en het Stadsarchief Amsterdam tonen online tentoonstellingen over de Februaristaking.



De herdenking van de Februaristaking is te volgen op AT5 op 25 februari vanaf 16:30 uur.

