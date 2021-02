Voorbereidingen voor natuurijsbaan in volle gang: 'Ben er al een keer doorheen gezakt'

Leden van ijsclub Hard Gaat Ie hebben vandaag urenlang gewerkt aan hun natuurijsbaan in Landsmeer. Ze hopen dat de baan dit weekend al open kan.

De baan lag vanochtend nog onder de sneeuw en het ijs was nog zeker niet overal dik genoeg. 'Het ging voorspoedig. Maar ik ben er al een keer doorheen gezakt met de machine', vertelt ijsmeester René Segers. Het ijs was op die plek 4 centimeter, op andere plekken was het een paar centimeter dikker.

Als de baan inderdaad open kan, zijn er alleen de leden van de ijsclub welkom. De eerste dag worden er naar verwachting alleen kinderen toegelaten, vanwege de coronamaatregelen en omdat zij lichter zijn. Voor volwassenen zou het ijs eigenlijk tien centimeter dik moeten zijn. Acht centimeter mag ook, maar dan mogen de schaatsers niet dicht bij elkaar komen.