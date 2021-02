Tweede fase IJsnota gaat in: vaarverbod op grachten uitgebreid

Om ijsgroei in de stad te vergroten heeft de gemeente het vaarverbod voor de grachten uitgebreid. Daarmee is de tweede fase van de IJsnota ingegaan.

Met het dichtdraaien van de Eenhoornsluis bij de Korte Prinsengracht ging zaterdag de eerste fase van de IJsnota in. Daarbij gold er een vaarverbod in een beperkt aantal grachten. Omdat de vorst langer aanhoudt, is dat nu in de tweede fase uitgebreid naar alle grachten binnen de nota.

Volgens de gemeente is het in deze bijzondere tijd belangrijk dat mensen extra opletten vanwege het coronavirus. Op het ijs gelden alle coronaregels die elders in de openbare buitenruimte ook gelden. Dat betekent maximaal met z'n tweeën op pad, 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden.

De tweede fase van de IJsnota gaat in als er een voorspelling is van minstens vijf dagen matige tot strenge nachtvorst en de temperatuur overdag niet boven het vriespunt komt.