Vacht van kat afgeschoren tijdens wandeling in Oost

Yara en haar vriend Titus keken vreemd op toen hun kat vanochtend binnenliep na een wandeling van een paar dagen. De vacht op zijn linkerbil en staart bleek te zijn afgeschoren. Waarom en door wie is voor hen een raadsel.

Ze hadden kun kat, Fasataq, al sinds zondag niet meer gezien. Op zich niet raar, want hij houdt van buiten zijn, maar met dit weer is hij toch liever binnen. Daarom waren ze blij dat hij vanochtend weer naar binnenliep en net als altijd in de richting van zijn voerbak.

Iets vreemds aan de hand

Totdat ze eens goed naar zijn vacht keken. Daar bleek iemand met een tondeuse of schaar overheen te zijn gegaan. 'Opeens zagen we dat zijn linkerbilletje kaal was', vertelt Yara aan de telefoon.

Het stel keek of er iets vreemds met hun kat aan de hand was, maar naast dat Fasataq lang heeft geslapen, leek er verder weinig met hem mis te zijn. 'Ik ben allang blij dat dit het is', zegt Yara.

Ze hebben geen idee wie zoiets gedaan zou hebben. 'Fasataq houdt helemaal niet van vreemde mensen en laat zich niet makkelijk pakken.' Yara en Titus zijn vooral benieuwd of er in de buurt van het Oosterpark nog meer mensen zijn met een 'halve kat'.