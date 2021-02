Boete voor man die ijs op Prinsengracht kapot vaart

De schipper die donderdagochtend met zijn boot het ijs op de Prinsengracht kapot heeft gemaakt, heeft een boete gekregen van 250 euro omdat hij 'tegen de richting in voer'.

Hoewel er een vaarverbod geldt in het gebied, heeft de man enkel een bekeuring gekregen omdat hij tegen de richting in voer. Daarmee heeft hij een bekeuring van 370 euro ontlopen.

Volgens buurtbewoner Lennart Booij kwam de man aanvaren met behoorlijk krakend ijs: 'Je kan het spoor zien, het is echt open gevaren. Dus het is maar hopen dat het weer bevriest.' De bestuurder van de boot werd nageroepen door omstanders op een brug. 'Toen zag hij pas dat de Eenhoornsluis dicht was en heeft hij rechtsomkeert gemaakt.'