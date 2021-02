Gewapende overval op telecomwinkel in Oost

Een telecomwinkel aan de Eerste van Swindenstraat in Oost is vanochtend overvallen. Twee verdachten bedreigden de medewerkers van de winkel met een vuurwapen. De daders zijn nog niet opgepakt.

Een woordvoerder van de politie meldt dat de verdachten goederen uit de winkel mee hebben genomen. De twee medewerkers zijn erg geschrokken, maar niet gewond.

Niet opgepakt

De twee verdachten zijn nog niet opgepakt. Het tweetal is gevlucht via de Javastraat. Getuigen worden opgeroepen zich te melden via 0900-8844.