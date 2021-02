Minimaal een derde van nieuwe brandweermensen moet vrouw zijn

Als het aan de brandweer ligt, is minimaal 33 procent van de nieuwe brandweermensen voor de uitrukdienst een vrouw. Ook moet er minstens een derde van niet-westerse afkomst zijn. Dat heeft burgemeester Femke Halsema vandaag in een brief aan de gemeenteraad laten weten.

Volgens Halsema zal er bij de werving van nieuw personeel 'nadrukkelijk op diversiteit worden ingezet'. De afgelopen twee jaar zijn er wel slechts drie nieuwe brandweermensen voor de uitrukdienst aangenomen, omdat er nu 'meer dan voldoende' brandwachten zijn. Pas vanaf 2023 zijn er waarschijnlijk nieuwe brandwachten nodig omdat er dan personeel met pensioen gaat.

Veertien vrouwen

'Op dit moment werken veertien vrouwen op beroepskazernes', schrijft Halsema. 'Dat is 2,9 procent op het totaal van 474 beroepsbrandweerprofessionals. Met de beperkte vacatureruimte die we de komende jaren hebben zal het totale percentage niet spectaculair toenemen. Met de huidige vacatureruimte en streefcijfers zal er een toename zijn naar 4,7 procent in 2026.'

Volgens haar wordt de dienstverlening van de brandweer beter met het het binnenhalen van meer divers personeel. 'Een diverse organisatie heeft een beter begrip voor de samenleving waar we dagelijks voor werken, onder andere bij reanimaties en medische steunverleningen, bij brandpreventie-programma’s, bij brandveilig-leven en bij voorlichting over crises en rampen.'

Rapport

Halsema gaat in de brief in op de veranderingen bij de brandweer sinds het rapport van voormalig commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm, die als adviseur bij de brandweer optrad. Ze schrijft dat de organisatie nu op de goede weg is.

'Er wordt gebouwd aan vertrouwen en daarvan zijn de eerste resultaten zichtbaar', stelt Halsema. 'Ik wil benadrukken dat deze organisatie- en cultuurverandering een intensief proces is, waarvoor een lange adem nodig blijft. De komende jaren zullen we verder noodzakelijke stappen zetten op het terrein van gedrag, leiderschap, vakbekwaamheid, bedrijfsvoering en informatie.'