D66 vindt fietspad en stoep te vaak glad: 'Verkeerde prioriteit'

D66 wil opheldering over de wijze waarop de gladheid wordt bestreden. Volgens raadslid Jan-Bert Vroege worden de wegen beter ijsvrij gemaakt dan de fietspaden en stoepen, die soms helemaal niet gestrooid of geveegd zijn.

Op Twitter schrijft hij dat het hem de verkeerde prioriteit lijkt. Hij wil daarom van het stadsbestuur weten hoe de gladheidsbestrijding in de stad is georganiseerd en wat de prioritering is. 'Wat gaat eerst en wat daarna?'

Hij wijst erop dat het stadsbestuur probeert om de stad 'autoluw' te krijgen en dat er daardoor meer ruimte voor fietsers en voetgangers zou moeten komen. 'Is deze ambitie al verwerkt in beleid ten aanzien van gladheidsbestrijding. Indien niet, is het college van plan dit wel te gaan doen?'

Volgens Vroege zal het nooit helemaal te voorkomen zijn dat mensen door sneeuw en ijs vallen en in het ziekenhuis belanden. 'Maar adequate gladheidsbestrijding kan het aantal ongelukken wel tot een minimum brengen.'