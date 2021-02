Stad NL V Twintig skeletten gevonden bij UvA tijdens graafwerkzaamheden

Op het Binnengasthuisterrein bij de UvA zijn bij graafwerkzaamheden twintig skeletten gevonden. 'Ze dateren uit eind 16e, begin 17e eeuw', zegt fysisch antropoloog Maja d'Hollosy. Zij heeft er de afgelopen anderhalf jaar, sinds de vondst van de botten, onderzoek naar gedaan.

Skeletten

Skelet van man in houten kist

Archeologen en antropologen wisten dat er vroeger op het Binnengasthuisterrein een klooster en later een ziekenhuis stond, maar dat er een begraafplaats was (te zien aan de kisten waar ze in lagen), is nieuwe informatie. 'Een van de skeletten is van een man van tussen de veertig en zeventig jaar oud', zegt fysisch antropoloog Maja d'Hollosy. 'Het bijzondere is dat hij in de heup artrose heeft. Nu wordt er een metale heupkop ingezet, maar vroeger had je dat niet. Hij heeft dus veel pijn gehad.' Ondervoed kind Er werden ook skeletten van kinderen gevonden bij de opgravingen. 'Je kunt aan de oogkassen zien dat dit kind erg ondervoed is geweest', zegt d'Hollosy, wijzend naar een kleiner skelet. Dat kan ze zien aan de hand van de porositeit (kleine gaatjes) bij de oogkassen. 'De leefomstandigheden waarin deze jongen opgroeide was dus niet optimaal.'

Archeoloog Ranjith Jayasena was erbij toen de menselijke resten werden opgegraven. 'Er was een deel van de binnenplaats waar we de opgravingen deden dat eeuwen onaangetast is gebleven', zegt hij. Volgens Jayasena is de vondst weer een nieuw puzzelstukje in het onderzoek over de Amsterdammer van toen. 'Deze vondst is belangrijk, niet zozeer om de losse twintig skeletten, maar om de samenhang tussen alle andere opgravingen uit het verleden.'

Het onderzoek naar de skeletten is nog niet afgerond, maar ze hebben in elk geval geen relatie met de katholieke bewoners van het complex van voor 1578. D'Hollosy: 'In het nonnenklooster werden waarschijnlijk alleen nonnen begraven, maar we hebben veel kinderen en mannen gevonden. Dus dat kunnen we in elk geval uitsluiten met dit onderzoek.'