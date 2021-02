Dooi zet zondag in: 'Twijfelachtig of er op de grachten kan worden geschaatst'

Het kwik blijft tot en met zondagochtend onder nul, maar komt vanaf zondagmiddag boven het vriespunt uit. Het is de vraag of het ijs dit weekend op de grachten dik genoeg is om er op te kunnen schaatsen. 'Dat zal per gracht verschillen, maar schaatsers moeten heel voorzichtig zijn', aldus meteoroloog Jaco van Wezel.

De temperaturen blijven vandaag en morgen nog ver onder nul, met minima van -7 tot -10 graden. In de middag ligt de temperatuur rond de -3 graden. De komende twee nachten blijft het onder de -10 graden.

De zondag begint koud en in de ochtend blijft het vriezen. In de middag komt de eerste sluierbewolking naar de stad en komt de temperatuur voor het eerst in een week met twee graden boven nul boven het vriespunt uit. 'Vanaf dat moment zet de dooi in', aldus Van Wezel van Weeronline.

Boven nul

Schaatsliefhebbers kunnen waarschijnlijk tot en met zondag van het ijs genieten, want vanaf maandag schiet het kwik snel omhoog. Zondagnacht blijft het met -3 nog even onder nul, maar op maandag wordt er winterse neerslag verwacht. 'Dat kan in de vorm komen van natte sneeuw, of daarna zelfs regen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties in de vorm van ijzel, vanwege de koude grond. Oppassen dus.'

Het ijs wordt naar verwachting na het weekend snel zwakker. 'Op dinsdag en woensdag gaan we gelijk door naar een graad of zeven boven nul. Met die dooi is het ijs direct onbetrouwbaar', aldus Van Wezel.