Leiding Amsterdamse middelbare scholen pleit voor snel heropenen

Leiders van Amsterdamse middelbare scholen pleiten samen met hun Rotterdamse collega's voor het snel heropenen van scholen. 'Geef ons als scholen het vertrouwen en de ruimte om dit zo goed mogelijk te organiseren', schrijven ze in een open brief aan demissionair onderwijsminister Arie Slob.

'Het elastiek dreigt te knappen', aldus de rectoren en directeuren uit de twee steden. 'De ontwikkeling en de mentale gezondheid van tieners staat onder druk, mede doordat in deze coronacrisis alle pijlers waar ons onderwijs op is gebaseerd wegvallen.' Alleen gezonde examenleerlingen en kwetsbare leerlingen krijgen nu les op school. Veruit de meeste leerlingen zitten thuis.

Volgens de ondertekenaars, onder wie 36 Amsterdamse schoolleiders, zijn de tot nu toe bedachte oplossingen schijnoplossingen, zoals het door het OMT voorgestelde testbeleid voor scholen. 'Binnen korte tijd zit een groot deel van de leerlingen weer thuis, omdat zij en/of hun docenten in quarantaine moeten. De anderhalve-meter-maatregel tussen leerlingen is niet te handhaven.'

'Risico's groter als we scholen dichthouden'

De rectors en directeuren geven toe dat het openen van de scholen risico's met zich meebrengt. 'De risico’s voor leerlingen zijn echter groter wanneer we de scholen dichthouden.' Ze benadrukken dat de leerlingen niet te maken hebben met een achterstand, maar met een vertraging van het onderwijs. 'Het is aan ons om een oplossing te verzinnen voor die vertraging.'

Ze verwijzen naar de situatie in de Tweede Wereldoorlog, toen het volgens hen heel normaal was dat leerlingen wat langer over hun middelbare school deden. 'Een breed maatschappelijk aanvaarden dat dit coronajaar ertoe kan leiden dat een middelbare schoolcarrière langer kan duren, is noodzakelijk.'

De brief komt een dag nadat burgemeester Halsema het kabinet liet weten dat de gevolgen van de coronaregels voor jongeren niet langer verantwoord zijn.