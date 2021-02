Oud-commandant Leen Schaap over de brandweer: 'Ontsla iedereen en laat ze opnieuw solliciteren'

Twee jaar geleden vertrok commandant Leen Schaap met slaande ruzie bij de Amsterdamse brandweer. Als brandweercommandant moest Schaap een einde maken aan racisme en uitsluiting binnen het korps. In zijn boek 'Brand in Amsterdam' beschrijft hoe hij deze strijd verloor.

Het boek staat vol met incidenten en voorbeelden van discriminatie en intimidatie binnen het korps. Toch heeft Schaap het liever niet over die individuele incidenten.'Het boek gaat over institutionele rottigheid. Als je steeds de incidenten eruit haalt, dan is het makkelijk voor bestuurders om het te betitelen en vervolgens het incident aan te pakken en te zeggen: nou, het is weer opgelost.'

Quote 'Ik denk dat het nog nooit gebeurd is, maar het is meer dan het proberen waard' Oud-brandweercommandant Leen Schaap

De oplossing is simpel, volgens Schaap. 'Ontsla iedereen, laat ze opnieuw solliciteren en neem de goede mensen aan. Dan hou je ongeveer de helft over.' Hij werkt nu voor de Nationale Politie, bij de stafafdeling van de korpsleiding in Den Haag. Is het niet tijd om het misschien allemaal met rust te laten? 'Nee, juist niet. Want ik zie elke dag weer in de kranten, dat de rot in overheidsorganisaties door kan gaan.'

AT5

Kazerne Op 3 december in 2019 pleegde een brandweerman zelfmoord op de kazerne bij de Marnixstraat. Een brandweerman zou gewond zijn geraakt toen hij hem probeerde tegen te houden. In Schaap zijn boek, staat een ander verhaal. 'Er heeft iemand zelfmoord gepleegd in de kazerne. Dat heeft hij gedaan, nadat hij een collega had neergestoken', zegt Schaap. 'De verhalen gaan, dat heb ik uit de boezem van de brandweer, dat pesten een voorname rol heeft gespeeld. En als dat zo blijkt de zijn, dan is dat heel schokkend. Laat men er goed inkijken, dat verdient iedereen ook de organisatie.'

Reactie Brandweer: 'Wij willen niet inhoudelijk reageren op het boek. Maar wij vinden het kwalijk dat hij een boek schrijft over zijn periode bij de brandweer, terwijl hij al anderhalf jaar weg is. En dat hij over zaken suggereert in de periode dat hij geen commandant meer was.'