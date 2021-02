Bosbaan vol schaatsers: 'Het is gewoon heerlijk'

Op de grachten is het ijs nog onbetrouwbaar, maar de Bosbaan in Amstelveen stond vanmiddag wel vol met schaatsers.

'Het is dik genoeg, dus het gaat eigenlijk best wel lekker', vertelt een van hen. 'Het is op sommige plekken wat ruwer dan op de ijsbaan, maar het is gewoon heerlijk. Zeker in de buitenlucht. Het zonnetje schijnt.'

Een andere schaatser was al in Broek en Waterland en in Loosdrecht geweest. 'En vandaag gaan we het nog even hier proberen. De schaatskoort is wel toegenomen ja. Nog zoveel mogelijk, tot het niet meer kan.'