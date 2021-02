Redding vrouw uit ijskoud water gefilmd: 'Ik ben die agent heel dankbaar'

De politie heeft beelden gepubliceerd van de reddingsactie in het water bij de Noorder IJpolder in Noord. De 26-jarige Fien was daar door het ijs gezakt op het moment dat ze haar hond uit het water trok.

De hond van Fien en haar vriend was achter een vogel aan het ijs opgerend en zakte er toen doorheen. 'Ze was aan het spartelen, we riepen haar en hoopte dat ze er op eigen kracht uit kon komen', vertelt Fien tegen AT5. Inmiddels is ze weer thuis en gaat het met zowel de hond als haar goed.

De beelden zijn gemaakt door camera van een politiehelikopter en staan op Instagram . Te zien is hoe een agent in een speciaal pak naar de vrouw toe zwemt en dat de twee daarna aan een touw naar de kant worden getrokken.

'Toen ik haar bij haar nekvel vast had was ik 25 kilo zwaarder'

'Na twee minuten in het water stopte ze met zelf proberen en was ze eigenlijk dood aan het gaan', zegt Fien, die daarom over het ijs naar het wak toe kroop. Ze wist al dat het ijs slecht was en hoorde het scheuren, maar kon toch bij de hond komen. 'Toen ik haar bij haar nekvel vast had was ik 25 kilo zwaarder en ben ik er doorheen gezakt. Ik heb haar wel een zetje onder de kont gegeven en het ijs opgegooid, daarna rende ze naar mijn vriend.'

Vervolgens probeerde de 26-jarige vrouw er zelf uit te komen, maar het ijs brak telkens af. 'Ik dacht toen, ik moet het ijs breken, zodat ik warm blijf. Ik ben best ver gekomen ook. Ik had denk ik dertig meter gedaan en de agent twintig meter. Hij gaf een touw en toen was het heel snel voorbij.'