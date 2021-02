'Dat leerlingen altijd op anderhalve meter afstand blijven is een schijnoplossing'

De schooldirecteuren schreven vandaag samen met hun Rotterdamse collega's een oproep om de scholen snel weer te openen. 'Wat bij ons nu de druppel was om met een grote groep naar buiten te willen is dat het te lang duurt. De sociale problemen die er thuis zijn groeien met de tijd', zegt Tommie Verheul, rector van de Christelijke scholengemeenschap Buitenveldert (CSB).

Verheul vraagt samen met zijn collega's om ruimte en vertrouwen. 'Dat de schijn bestaat dat we op school op anderhalve meter onderwijs zouden kunnen inrichten, dat alle leerlingen in een lokaal zoals hier op afstand zitten en de hele dag op afstand blijven, dat is voor ons een schijnoplossing.'