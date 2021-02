Liveblog: Gemeente waarschuwt voor onbetrouwbaar ijs en drukte in de stad

De twee redders die de door het ijs gezakte man uit het koude water hebben gered, deden dat met een ijshockeystick. Dat vertelt Maxim, een van de redders, aan AT5. Even daarvoor was hij samen met zijn neef Roman en een paar vrienden een potje ijshockey aan het spelen op de Prinsengracht. 'We hadden wel het idee dat het ijs wat minder begon te worden, dus we waren van plan om er vanaf te gaan.' Op dat moment struikelde een schaatser en zakte hij door het ijs. De mannen besloten meteen iets te doen. 'Wij hadden natuurlijk die ijshockeysticks bij ons en dat was een prima hulpmiddel.' De door het ijs gezakte schaatser was nadat hij weer op het droge stond volgens Maxim geschrokken, maar wel in orde. 'Tegen de politie zei hij zich goed voelde, maar hij wilde wel direct naar huis om te douchen. Hij heeft groot gelijk.'