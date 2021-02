Politie beëindigt illegaal feest met tweehonderd bezoekers op De Poel in Amstelveen

De oproep voor de bijeenkomst werd gedaan via social media. In dat 'evenement' werden mensen opgeroepen om vanaf 15.00 uur te verzamelen op deze locatie. Nadat de politie arriveerde werden alle feestgangers weggestuurd. Het is niet duidelijk of er ook boetes werden uitgeschreven.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er meer meldingen werden gedaan van mensen die zijn samengekomen in de stad, maar een politie-inzet was hierbij niet nodig.