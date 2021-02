Bewoners Jaagpad starten petitie tegen nieuwe brug: 'We zijn vol ongeloof'

Woonbootbewoners aan het Jaagpad zijn een petitie gestart tegen de komst van een nieuwe brug. De fiets- en voetgangersbrug wordt mogelijk geplaatst vanaf het Jaagpad naar de Schinkeleilanden.

AT5

De brug doorkruist een stuk van het Schinkeleiland, een stuk beschermde natuur en drie woonboten moeten hun ligplek verlaten. 'Je kan rustig zeggen dat het een middelvinger is van de gemeente Amsterdam, die hier er overheen steekt.' Bewoners laten het er niet bij zitten en zijn een petitie gestart met de naam Stop de brug van het Jaagpad naar de Schinkeleilanden. De petitie is ruim 300 keer ondertekend. De gemeente is er nog niet definitief uit. In het traject worden meerdere opties meegenomen, maar vooralsnog heeft de optie bij het Jaagpad de voorkeur. De bewoners willen dat de gemeente kiest voor de optie bij de Vlietstraat die iets verderop ligt. Beschermd natuur 'De lengte bij de Vlietstraat is een derde van wat je hier hebt', zegt bewoner Arjan Kappers over de voordelen van een brug bij de Vlietstraat. 'Ook liggen daar kades. Hier moet je alles aanleggen. En dan heb je ook nog de groene scheg, dat is een heel belangrijk onderwerp.' De groene scheg is een stuk beschermde natuur waar de bewoners grote waarde aan hechten. 'De overheersende emotie is ongeloof. Dat de gemeente de groene scheg hier wil opheffen voor iets waar helemaal geen noodzaak voor is', aldus een bewoner van het Jaagpad.

Hoe de brug eruit moet zien - Gemeente Amsterdam

Niet in mijn achtertuin Woonbootbewoner Erwin uit de Bos snapt dat buurtbewoners op andere mogelijke locaties de brug misschien ook niet willen. 'Maar als je dan kijkt op de kaart die je net zag en dat groter trekt naar Amsterdam, dan zie je dat een brug hier aanleggen op deze plek niet de meest logische beslissing is.' De ontwerper van Park Schinkeleilanden, Edwin Santhagens, vindt de brug bij de woonboten niet de meest logische plek. 'Je moet niet in het midden van dat groen een grote infrastructuur aanleggen. Dat moet je aan de randen houden. Niet op dit brede stuk gracht, maar daar waar het water smaller wordt, dat is handiger.' Edwin Santhagens denkt ook dat de Vlietstraat de beste optie is voor de brug.

Reactie gemeente 'We begrijpen dat bewoners zorgen hebben over de plannen voor de brug, omdat dit impact heeft op hun omgeving. Met de woonbootbewoners, buurtbewoners en ondernemers gaan we een ontwerpproces in om te zoeken naar de beste inpasbaarheid in de bestaande omgeving. De voorlopige planning is dat een brug in 2025 gerealiseerd kan worden.'