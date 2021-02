De marechaussee heeft gisteren op Schiphol een 19-jarige man aangehouden die een ruim 30 centimeter lang kapmes bij zich had.

De man liep rond door Schiphol Plaza en viel volgens de marechaussee op door zijn gedrag. Daarop werd besloten de man te fouilleren, waarbij het mes werd ontdekt.

Het kapmes is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie zal zich gaan buigen over de strafmaat.