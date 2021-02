Afrobeats als geluid van de toekomst: 'Over vijf jaar hoor je niets anders meer'

De laatste tijd luistert Bas Wassens van Wij Zijn Amsterdam (WZA) steeds meer naar Afrobeats-muziek, een muziekstijl die zijn oorsprong heeft in West-Afrika. En daarmee is Bas zeker niet de enige in Amsterdam. De Nigeriaanse Burna Boy wist Afas Live al uit te verkopen en de muziek van Amartey, geboren en getogen in Zuidoost, werd afgelopen jaar op Spotify meer dan anderhalf miljoen keer beluisterd. In WZA ontmoet Bas de makers van een afrobeats-podcast én een opkomend artiest.

Hogg kwam tijdens haar studie in Londen in 2006 voor het eerst in aanraking met de muziekstijl. 'Ik had veel West-Afrikaanse vrienden die die muziek begonnen te luisteren. En het pakte me, want ik ben van nature een hiphophead en de beats herkende ik. En ik vond het interessant dat er toen nog veel in de eigen taal werd gerapt.'

'De kenmerken van afrobeats? Voor mij is het deels de taal die je gebruikt', antwoordt antropoloog Carmen Hogg op de vraag om uit te leggen wat afrobeats onderscheidt van andere muziekstijlen. 'Het is nu vaak Pidgin English, dus gebroken Engels. En dat in combinatie met de beat. Er zitten bepaalde tikken in, bepaalde ritmes.'

Iemand die hard aan de weg timmert als afrobeats-artiest, is Victor, artiestennaam Avi Dje. De oorspronkelijk uit Nigeria afkomstige Victor ziet de muziekstijl als zijn uitlaatklep. 'Afrobeats geeft mij de mogelijkheid om mijn gevoelens onder woorden te brengen.' Zo maakte hij recent het nummer 'Stand Up' dat refereert aan de protesten tegen politiegeweld in Nigeria eind vorig jaar. De in Zuidoost wonende Victor probeert daarmee jongeren in zijn vaderland aan te moedigen om voor hun rechten op te komen.

Ook Giordan Chase, producer en dj van het feest Afrolosjes, heeft zijn roots in de hiphop liggen. 'Toen ik begon met draaien was ik eigenlijk ook een hiphophead. Op een gegeven moment had ik zoiets van: ik kan niet om m'n Afrikaanse roots heen. Toen ben ik afrobeats gaan combineren met hiphop en heb ik mijn eigen draaistijl gemaakt.'

Over zijn verwachting van de populariteit van afrobeats-muziek in de komende jaren is Victor duidelijk. 'Over vijf jaar zal je niets anders meer horen dan afrobeats', zegt hij met een glimlach. Misschien een beetje overdreven, maar dat de populariteit van afrobeats ook in Amsterdam groeit, is volgens Chase duidelijk te zien op de feesten die hij geeft. 'Een paar jaar geleden waren het enkel Ghanezen die op de feesten afkwamen, terwijl je er tegenwoordig steeds meer niet-Afrikaanse mensen ziet verschijnen.'

Podcast

Om aan die groeiende populariteit gehoor te geven zijn Carmen en Giordan op dit moment bezig met het opnemen van een podcast over afrobeats. 'We gaan in gesprek met en stellen vragen aan gasten uit met name de Amsterdamse afrobeats-scene en een paar uit andere steden', legt Carmen uit.