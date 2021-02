Wonen tijdens corona: 'Ik wil niet verhuizen, ik wil dat mijn buren verhuizen'

Thuiswerken is een blijvertje blijkt onder andere uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Maar hoe bevalt dat werken in je eigen woning? Woningbelegger Vesteda vroeg het aan haar huurders. Tweederde van de ondervraagden zegt hun woning meer te waarderen. Maar er is natuurlijk ook sprake van overlast.

Die overlast zit hem voornamelijk in geluidsoverlast van buren. Eén van de ondervraagden verwoordt haar situatie als volgt: ‘Ik wil niet verhuizen, ik wil graag dat mijn buren verhuizen.’

Minder inkomen, kleiner wonen Helaas geldt ook voor veel mensen dat door corona hun inkomen is gedaald. Dat zien ze bij de woningbelegger terug in de verhuisbewegingen. Die is gestegen van 12 naar 27 procent. Daar zitten ook mensen bij die juist groter willen wonen. Maar ook mensen die simpelweg de huur niet meer kunnen betalen en daarom moeten verhuizen. Vaak naar goedkopere en kleinere woningen.

Buitenruimte, tuin of balkon En de hoge waardering van de woning tijdens corona zit hem nou juist in het hebben van ruimte, legt Astrid Schlüter van Vesteda uit. ‘En dan voornamelijk het hebben van buitenruimte, een tuin of een balkon.’ Van de respondenten geeft 46 procent aan dit het meest te waarderen. Een kwart van de ondervraagden vindt het hebben van een ruime woonkamer belangrijk.



Voor de thuiswerkers die thuis geen ruimte hebben om te werken, wat in Amsterdam geen uitzondering is, wil de woningbelegger in de plint, de begane grond van appartementencomplexen, ruimte verhuren aan organisaties als Tribes en Spaces, die dan weer werkruimte verhuren.

Bibliotheken en buurthuizen De vraag is alleen of mensen met een gedaald inkomen terecht kunnen bij deze organisaties. Stedenbouwkundige Caroline Bos is dan ook niet onverdeeld positief over de opkomst van werkplekken waar je voor moet betalen. 'De ruimte in Amsterdam wordt steeds meer geprivatiseerd. Overal moet je voor betalen om binnen te komen (...) met name in die dure stedelijke ruimte.'



Bos pleit daarom voor een herwaardering van de buurtbibliotheek en het buurthuis als gratis werkplek. Maar die moeten dan wel worden aangepast aan de huidige maatstaven. 'Het zijn niet meer de aantrekkelijke ruimtes voor de nieuwe groepen mensen. Ze moeten weer terugkomen maar in een hele nieuwe gedaante.'

Caroline Bos