Dode en gewonde bij schietpartij in West

Bij een schietpartij op het Van Limburg Stirumplein in West is vanavond een dode gevallen. Ook is er iemand gewond geraakt.

De schietpartij vond plaats rond 20.00 uur vanavond. Het slachtoffer dat gewond raakte is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. De schutter is op de vlucht geslagen. De politie is op het moment op zoek naar de verdachte.



Het plein is op dit moment afgezet voor onderzoek. Ook het gedeelte van de Van Limburg Stirumstraat tot de kruising met de Joan Melchior Kemperstraat is op het moment afgezet.