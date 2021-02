Politie toont beelden van man die schoten lost tussen winkelend publiek in Zuidoost

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die verdacht wordt van poging doodslag door met een vuurwapen te schieten tussen winkelend publiek in de Amsterdamse Poort. Een man wordt door kogels geraakt in zijn arm, andere mensen moeten wegduiken om zichzelf in veiligheid te brengen.

Na het schieten verschenen er beelden op internet waarop te zien is hoe een man bij de Albert Heijn aan het Bijlmerplein een pistool op iemand richt en vervolgens klinken er een paar knallen, het winkelend publiek rent de winkelhal in of vlucht naar buiten.

Op bewakingsbeelden die de politie nu naar buiten brengt is te zien hoe de verdachte rond 16.00 uur in de middag op zondag 3 januari vanaf de Bijlmerdreef richting de winkelpassage loopt. Voor de deur van een belwinkel haalt hij een vuurwapen uit zijn jas en begint te schieten op een andere man.

Op een camera vanuit de winkel is te zien hoe het slachtoffer de belwinkel in vlucht, hij wordt geraakt in zijn arm. Op dat moment zijn er zeker vijf andere mensen die moeten wegduiken voor de rondvliegende kogels. 'Wonder boven wonder vallen er, buiten de man die in zijn arm wordt geraakt, geen andere gewonden bij het schietincident. Het is voor omstanders en aanwezigen in de belwinkel een zeer heftige ervaring geweest, dit had ook heel anders kunnen aflopen', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.