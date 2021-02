Ruim 300 vrijwilligers ontvangen Heldenspeld voor het voorkomen van 'avondklokrellen'

Ruim 300 buurtmoeders, buurtvaders en andere vrijwilligers die na de rellen op maandag 25 januari de straat opgingen om jongeren naar huis te sturen, hebben een Heldenspeld van de gemeente ontvangen. 'Al die vrijwilligers samen leverden een enorme bijdrage aan het herstel van de rust in de stad.'

Eind januari zorgde de invoering van de avondklok voor veel onrust in de wijken. Jongeren gingen avonden achter elkaar de straat op om te rellen, maar in een aantal wijken bleef het rustig. Buurtvaders en -moeders in Nieuw-West gingen bijvoorbeeld de straat op om jongeren naar huis te sturen.

Rellen in de Molukkenstraat en Osdorp

Daarvoor zijn ze nu officieel bedankt met een Heldenspeld van de gemeente, die uitgereikt is aan Mohamed El Fakiri van de Raad van Moskeeën Noord-Holland. 'El Fakiri staat symbool voor alle buurtvaders, buurtmoeders en andere vrijwilligers die in actie kwamen om de Amsterdamse buurten 's avonds veilig te houden na de rellen op maandag 25 januari in de Molukkenstraat en Osdorp', zegt de gemeente. 'Zij krijgen allemaal een Heldenspeld'.

De werkwijze van de ruim 300 vrijwilligers wordt geprezen. 'Zij gingen vroeg in de avond de straat op om jongeren aan te spreken die mogelijk wilden gaan rellen. Doordat ze de jongeren ter plekke aanspoorden naar huis te gaan, bleef het overal rustig.'

AT5 liep een avond mee met de vrijwilligers op Plein '40-'45: