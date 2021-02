16-jarige jongen bestolen op CS: dieven opgewacht in Lelystad

Het slachtoffer stond zondag op perron 14 bij Centraal Station te wachten toen hij werd aangestoten door een man die vervolgens 'begon te trekken en duwen', schrijft Team Openbaar Vervoer op Facebook. Een andere man kon door deze afleidingsmanoeuvre de telefoon van de jongen ongezien stelen.

Verbinding verbroken

Het slachtoffer van de diefstal had het pas door toen de verbinding tussen zijn Ear Pods en iPhone verbrak. De mannen waren namelijk al in de trein richting Lelystad gestapt. In paniek kwam de jongen bij het politieteam op Centraal Station aan, waarop de medewerkers camerabeelden terugkeken. 'De diefstal stond duidelijk op beeld, evenals de twee verdachten', zegt het politieteam.

De twee verdachten bleken nog niet te zijn uitgestapt, dus werd de politie uit Lelystad en Zeewolde ingeschakeld 'en verzocht het tweetal op treinstation Lelystad een warm welkom te geven.' De politie laat weten dat de twee mannen zijn aangehouden en de iPhone weer terecht is bij het slachtoffer. 'Wat was hij blij', schrijft de politie.