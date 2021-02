Laatste waaghalzen maken rondjes op de Bosbaan

Duidelijk is dat het ijs van een stuk mindere kwaliteit is. Er ligt water op, er zijn wakken en plekken waar wakken beginnen te ontstaan. De twee schaatsers, van wie er één een camera bij zich had, wisten die plekken vanmiddag wel telkens te ontwijken.

De temperatuur is vandaag een stuk hoger dan de afgelopen dagen. De komende dagen wordt het nog warmer en is er kans op regen. In het weekend wordt het droog en schijnt de zon volop.