Boa's vanaf 1 maart met wapenstok in de stad: 'Ik kan niet meer zonder'

Vanaf begin volgende maand lopen er in het centrum van de stad twintig buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) rond met een korte wapenstok. Het gaat om een proef van maximaal één jaar. Boa's in het openbaar vervoer dragen al langer een wapenstok en oudgediende Anita Meijer kan niet meer zonder.

Al dertig jaar is Anita buitengewoon opsporingsambtenaar, de afgelopen dertien jaar in het ov. Ze draagt de wapenstok dan ook al dertien jaar. 'Omdat bepaald is dat de politie in het openbaar vervoer niet zo snel ter plaatse kan zijn. Mijn werkgebied is ontzettend groot, het volledige openbaar vervoer. Ook in de nacht. En daarom heb ik de wapenstok toegekend gekregen. Al mijn collega's in het ov hebben hem ook.'

Anita kan niet meer zonder wapenstok. Ze merkt dat de agressie in het openbaar vervoer toeneemt. 'Ik heb een keer een persoon meegemaakt die onder invloed van alcohol en drugs was. Op gegeven moment haalde hij een bepaalde vloeistof uit zijn zak, en dat wilde hij in mijn gezicht spuiten. En ter verdediging heb ik toen mijn wapenstok getrokken. En toen heb ik ook een por of slag uitgedeeld.'